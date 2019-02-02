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15:14 (мск), источник: Р-Спорт

Московское «Динамо» переиграло «Енисей» в матче женской Суперлиги

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Волейболистки московского «Динамо» одержали победу над красноярским «Енисеем» в матче 15-го тура чемпионата России.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, состоявшаяся в Красноярске, завершилась со счетом 3−0 (25:19, 25:16, 25:20).

«Динамо» в 16-м туре суперлиги 9 февраля примет «Заречье-Одинцово», «Енисей» в этот же день сыграет в Казани с местным «Динамо».

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