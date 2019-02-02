Белорусские волейболисты начнут выступление на чемпионате Европы матчем со Словенией
2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские волейболисты стартуют на чемпионате Европы матчем со Словенией сообщили корреспонденту БЕЛТА в
2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские волейболисты стартуют на чемпионате Европы матчем со Словенией сообщили корреспонденту БЕЛТА в
По итогам жеребьевки в Брюсселе подопечные Виктора Бекши сыграют в группе С в Любляне (Словения). Организаторы утвердили расписание турнира. Белорусы начнут чемпионат 12 сентября со Словенией (20.30 по минскому времени), на следующий день сыграют с Россией (20.30), 15 сентября встретятся в 17.30 с Финляндией, 16 сентября проведут матч с командой Македонии (20.30), а завершат групповой этап 17 сентября в 20.30 с Турцией.
На стадии квалификации турнира сборная Беларуси заняла первое место в группе Е, опередив соперников из Испании (чемпионы Европы 2007 года), Норвегии и Грузии.
Мужская сборная Беларуси в третий раз в истории вышла в финальную стадию чемпионата Европы. Ранее национальная команда участвовала в континентальном форуме в 2013 и 2015 годах.
Чемпионат Европы пройдет с 12 по 29 сентября в четырех странах: Нидерландах, Бельгии, Словении и Франции. 24 команды поборются за право сыграть в финале, который пройдет 29 сентября во Франции.