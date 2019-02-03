«Локомотив» обыграл «Заречье-Одинцово» в матче женской Суперлиги
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. «Локомотив» (Калининградская область) обыграл «Заречье-Одинцово» (Московская область) в матче чемпионата России по волейболу среди женских команд.
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. «Локомотив» (Калининградская область) обыграл «Заречье-Одинцово» (Московская область) в матче чемпионата России по волейболу среди женских команд.
Встреча, прошедшая на площадке подмосковного клуба, завершилась со счетом 3−0 (25:16, 25:18, 25:22) в пользу гостей.
Результаты других встреч:
«Динамо-Метар» (Челябинск) — «Сахалин» (Южно-Сахалинск) — 0−3 (23:25, 20:25, 20:25);.
«Протон» (Саратов) — «Динамо» (Краснодар) — 2−3 (25:21, 22:25, 23:25, 25:23, 14:16).