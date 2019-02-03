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20:08 (мск), источник: Р-Спорт

«Локомотив» обыграл «Заречье-Одинцово» в матче женской Суперлиги

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. «Локомотив» (Калининградская область) обыграл «Заречье-Одинцово» (Московская область) в матче чемпионата России по волейболу среди женских команд.

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Встреча, прошедшая на площадке подмосковного клуба, завершилась со счетом 3−0 (25:16, 25:18, 25:22) в пользу гостей.

Результаты других встреч:

«Динамо-Метар» (Челябинск) — «Сахалин» (Южно-Сахалинск) — 0−3 (23:25, 20:25, 20:25);.

«Протон» (Саратов) — «Динамо» (Краснодар) — 2−3 (25:21, 22:25, 23:25, 25:23, 14:16).

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