Олимпийскому чемпиону по волейболу Юрию Панченко исполняется 60 лет

Источник: РИА "Новости"

Панченко родился 5 февраля 1959 года в Киеве, где окончил ГИФК. Волейбольную карьеру начал в местном «Локомотиве» в 1977 году, проведя там пять лет. В сборную СССР он был привлечен спустя два года — в 1979-м. Позднее в составе советской команды волейболист стал чемпионом домашней Олимпиады-1980, обладателем Кубка мира (1981), чемпионом мира (1982), а также взяв со сборной пять чемпионатов Европы подряд в период с 1979 по 1987 годы.

Следующей клубной ступенью в карьере Панченко стал ЦСКА (1981−1989), с которым волейболист семь раз выиграл чемпионат СССР (1982, 1983, 1985−1989), трижды — кубок страны (1982, 1984, 1985) и шесть раз становился обладателем Кубка европейских чемпионов (1982, 1983, 1986−1989). Панченко имел возможность играть дальше в ЦСКА и продвигаться по службе, но игрок предпочел попробовать свои силы в итальянском первенстве.

Сезон-1989/90 года Панченко провел в «Равенне», после чего перешел в клуб второго по силе итальянского дивизиона «Форли», которому отдал четыре года своей карьеры. Панченко завершил игровую выступления именно в Италии в 1994 году, порвав крестообразные связки в возрасте 35 лет и не сумев найти себе новую команду после восстановления.