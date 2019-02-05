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08:33 (мск), источник: ТАСС

Олимпийскому чемпиону по волейболу Юрию Панченко исполняется 60 лет

ТАСС, 5 февраля. Чемпион Олимпиады-1980 в Москве и чемпион мира по волейболу Юрий Панченко во вторник празднует 60-летие. Большую часть карьеры он провел в киевском «Локомотиве» и московском ЦСКА, где выступал на позиции доигровщика, позже поработав во многих российских клубах в качестве тренера.

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Источник: РИА "Новости"

Панченко родился 5 февраля 1959 года в Киеве, где окончил ГИФК. Волейбольную карьеру начал в местном «Локомотиве» в 1977 году, проведя там пять лет. В сборную СССР он был привлечен спустя два года — в 1979-м. Позднее в составе советской команды волейболист стал чемпионом домашней Олимпиады-1980, обладателем Кубка мира (1981), чемпионом мира (1982), а также взяв со сборной пять чемпионатов Европы подряд в период с 1979 по 1987 годы.

Следующей клубной ступенью в карьере Панченко стал ЦСКА (1981−1989), с которым волейболист семь раз выиграл чемпионат СССР (1982, 1983, 1985−1989), трижды — кубок страны (1982, 1984, 1985) и шесть раз становился обладателем Кубка европейских чемпионов (1982, 1983, 1986−1989). Панченко имел возможность играть дальше в ЦСКА и продвигаться по службе, но игрок предпочел попробовать свои силы в итальянском первенстве.

Сезон-1989/90 года Панченко провел в «Равенне», после чего перешел в клуб второго по силе итальянского дивизиона «Форли», которому отдал четыре года своей карьеры. Панченко завершил игровую выступления именно в Италии в 1994 году, порвав крестообразные связки в возрасте 35 лет и не сумев найти себе новую команду после восстановления.

Впервые тренировать он попробовал в 1996 году, начав работать с детскими командами. В Италии Панченко трудился с 1996 по 2005 год. После переезда в Россию специалист возглавил в 2006 году калининградское «Динамо-Янтарь», одновременно совмещая этот пост с должностью старшего тренера сборной страны (2007). Также Панченко тренировал «Локомотив-Белогорье» (2008−2011), кемеровский «Кузбасс» (2011−2012), а затем женские команды новоуренгойского «Факела» (2013−2015) и московского «Динамо» (2015−2017), приведя последнее к двум победам в чемпионате России.

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