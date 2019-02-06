Волейболисты казанского «Зенита» одержали 18-ю победу со старта ЧР
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Волейболисты казанского «Зенита» обыграли белгородское «Белогорье» в выездном матче 18-го тура чемпионата России.
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Волейболисты казанского «Зенита» обыграли белгородское «Белогорье» в выездном матче 18-го тура чемпионата России.
Встреча, состоявшаяся в Белгороде, завершилась со счетом 3−1 (25:18, 22:25, 25:19, 25:22) в пользу действующего чемпиона страны.
«Зенит», выигравший все 18 матчей в текущем чемпионате, с 53 очками возглавляет турнирную таблицу. «Белогорье», потерпевшее пятое поражение в турнире, с 39 баллами занимает пятое место.