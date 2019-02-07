Текущие события
Хоккей. Европа
19:30
Россия
Финляндия
Хоккей. Европа
21:00
Чехия
Швеция
Футбол. Зарубежный
22:30
Лацио
Эмполи
Хоккей. НХЛ
04:00
Нью-Йорк РейнджерсБ4
Бостон Брюинз3
Хоккей. НХЛ
03:30
Торонто Мэйпл Ливз5
Оттава Сенаторз4
Хоккей. НХЛ
8.02
Баффало Сэйбрз
Каролина Харрикейнз
Все события
Фоторепортажи
10Россия выиграла чемпионат мира по хоккею с мячом
7Редкие кадры карьеры Евгения Ловчева
13:25 (мск), источник: Р-Спорт

Юрий Маричев возглавил «Енисей»

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Юрий Маричев стал главным тренером волейболисток красноярского «Енисея», сообщается на официальном сайте команды.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Енисеем» с начала сезона руководил старший тренер Александр Кошкин.

Ранее Маричев сообщал РИА Новости, что по обоюдному согласию сторон расторгнут его контракт с саратовским «Протоном».

Маричев является двукратным победителем чемпионатов Европы с женской сборной России, которую возглавлял в 2013—2016 годах.

 Суд продлил арест Кокорину и Мамаеву
Пошло или красиво? Самые неожиданные костюмы фигуристок
Малком выжигал круче Месси. А Винисиус — главная звезда «Реала»
Уткин прокомментировал решение продлить арест Кокорину и Мамаеву
Сборная России опустилась на 50-е место в рейтинге ФИФА
«Ман Сити» вернулся на первое место. В Ливерпуле
IBU изменил расписание гонок на этапе Кубка мира в Кэнморе
ЦСКА разгромил норвежский клуб в товарищеском матче
Россия готовится к победе на третьем этапе Евротура
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь