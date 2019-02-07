Юрий Маричев возглавил «Енисей»
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Юрий Маричев стал главным тренером волейболисток красноярского «Енисея», сообщается на официальном сайте команды.
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Юрий Маричев стал главным тренером волейболисток красноярского «Енисея», сообщается на официальном сайте команды.
«Енисеем» с начала сезона руководил старший тренер Александр Кошкин.
Ранее Маричев сообщал РИА Новости, что по обоюдному согласию сторон расторгнут его контракт с саратовским «Протоном».
Маричев является двукратным победителем чемпионатов Европы с женской сборной России, которую возглавлял в 2013—2016 годах.