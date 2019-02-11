«Факел» остановил чемпиона. «Зенит» проиграл после 18 побед подряд
Казань прервала свою суперсерию в домашнем матче, в котором вела 2:0 по партиям.
Казань прервала свою суперсерию в домашнем матче, в котором вела 2:0 по партиям.
Мужчины. Чемпионат России. Суперлига
«Зенит-Казань» — «Факел» (Новый Уренгой) — 2:3 (25:16, 25:21, 20:25, 21:25, 14:16)
«Зенит-Казань»: Андерсон (13), Вольвич (10), Лихошерстов (6), Нгапет (16),
«Факел»: Ананьев (8),
К февралю в клубном российском волейболе были две большие серии: казанский «Зенит» за весь чемпионат не проиграл ни одного матча, а в женском турнире саратовский «Протон» ни одного не выиграл.
Неделю назад «Протон» свой антимарафон едва не прервал — команда в домашнем матче с краснодарским «Динамо» довела дело до
А вот серия «Зенита» неожиданно прервалась на отметке 18 матчей (если говорить именно об этом сезоне). В своих стенах 10-кратные чемпионы России уступили новоуренгойскому «Факелу». Счет пятой партии — все те же 14:16.
Начало игры поражения «Зенита» совсем не предвещало. Команда Владимира Алекно уверенно выиграла первые два сета и дело катилось к очередной уверенной победе. Похоже, игроки Казани сами в это поверили и уже не сомневались, что три очка упадут в копилку сами собой.
Ничего в этом отношении не изменил третий сет, который за явным преимуществом взял «Факел». Отдавать сопернику одну партию — обычное явление для «Зенита» образца этого сезона. А уж когда хозяева повели 4:0 в следующем сете, то все успокоились еще больше.
Вот только Волков, Клюка и компания так просто сдаваться и не думали. «Факел» в этом сезоне уже обыгрывал «Зенит» на клубном чемпионате мира, а по количеству ярких камбэков этой команде вообще нет равных. На том же самом турнире сибиряки горели «Скре» 0:2 и 12:19, но вытащили игру. В суперлиге волевые победы в пяти сетах были одержаны над Кемерово и Питером. Так что напряженные концовки — время команды Камилло Плачи.
Алекно это знал и очень не хотел доводить дело до пятого сета. Менял игроков, пытался завести их во время
Невынужденные ошибки лидеры «Зенита» допускали даже на
На безоговорочное царствование «Зенита» в турнирной таблице это поражение никак не повлияет. Вне всяких сомнений, Казань будет первой по итогам предварительного этапа. А вот «Факел» включился в борьбу за второе место. Помимо новоуренгойцев, на него всерьез претендует еще четыре команды — «Кузбасс», питерский «Зенит», «Белогорье» и «Локомотив». Второе место — это потенциальный финал
А вот в женском турнире с предварительным чемпионом не все так однозначно. После сухой победы московского «Динамо» над калининградским «Локомотивом» в середине января казалось, что этот вопрос решен. Но всего неделю спустя действующие чемпионки страны были повержены в Казани. Тогда как «Локомотив» команду Ришата Гилязутдинова обыграл. В результате теперь все идет к тому, что победитель предварительного этапа определится в последнем туре, в котором в Москве «Динамо» вновь сразится с Калининградом. У обеих команд сейчас в пассиве по два поражения. Очный матч будет даже больше, чем игра за первое место, потому что проигравшая команда может опуститься сразу на третью строчку. Это будет зависеть от дополнительных показателей в сравнении с Казанью, у которой на данный момент три поражения, но едва ли до конца регулярного чемпионата «Динамо» оступится еще хотя бы раз.