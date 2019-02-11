«Факел» остановил чемпиона. «Зенит» проиграл после 18 побед подряд

Источник: Спорт-Экспресс

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«Зенит-Казань» — «Факел» (Новый Уренгой) — 2:3 (25:16, 25:21, 20:25, 21:25, 14:16)

«Зенит-Казань»: Андерсон (13), Вольвич (10), Лихошерстов (6), Нгапет (16), Бутько-К (2), Михайлов (23) — старт, Вербов (либеро), Сурмачевский (2), Алексеев (1), Алекно (0), Самойленко (0).

«Факел»: Ананьев (8), Колодинский-К (3), Удрис (16), Яковлев (10), Волков (12), Клюка (14) — старт, Шоджи (либеро), Коленковский (0), Кимеров (0).

К февралю в клубном российском волейболе были две большие серии: казанский «Зенит» за весь чемпионат не проиграл ни одного матча, а в женском турнире саратовский «Протон» ни одного не выиграл.

Неделю назад «Протон» свой антимарафон едва не прервал — команда в домашнем матче с краснодарским «Динамо» довела дело до тай-брейка, в котором проиграла 14:16. Увы, теперь у коллектива из Саратова, еще в прошлом сезоне выбивавшего из Кубка России московское «Динамо», 17 поражений подряд. До конца предварительного этапа осталось всего пять туров.

А вот серия «Зенита» неожиданно прервалась на отметке 18 матчей (если говорить именно об этом сезоне). В своих стенах 10-кратные чемпионы России уступили новоуренгойскому «Факелу». Счет пятой партии — все те же 14:16.

Суперкамбэк «Факела»

Начало игры поражения «Зенита» совсем не предвещало. Команда Владимира Алекно уверенно выиграла первые два сета и дело катилось к очередной уверенной победе. Похоже, игроки Казани сами в это поверили и уже не сомневались, что три очка упадут в копилку сами собой.

Ничего в этом отношении не изменил третий сет, который за явным преимуществом взял «Факел». Отдавать сопернику одну партию — обычное явление для «Зенита» образца этого сезона. А уж когда хозяева повели 4:0 в следующем сете, то все успокоились еще больше.

Вот только Волков, Клюка и компания так просто сдаваться и не думали. «Факел» в этом сезоне уже обыгрывал «Зенит» на клубном чемпионате мира, а по количеству ярких камбэков этой команде вообще нет равных. На том же самом турнире сибиряки горели «Скре» 0:2 и 12:19, но вытащили игру. В суперлиге волевые победы в пяти сетах были одержаны над Кемерово и Питером. Так что напряженные концовки — время команды Камилло Плачи.

Алекно это знал и очень не хотел доводить дело до пятого сета. Менял игроков, пытался завести их во время тайм-аутов, уверял арбитра, что видел касание блока соперника, когда судья уже возвращался с видеопросмотра с противоположным мнением. Но набравший ход «Факел» остановить уже было сложно. Тем более зенитовцы будто до последнего сами не верили, что эту игру могут не выиграть.

Невынужденные ошибки лидеры «Зенита» допускали даже на тай-брейке — косячили и Нгапет, и Андерсон, и Вербов. Лишь горя «минус» три казанцы включили режим предельной концентрации: тащили в защите, хорошо доводили, несколько сложных мячей забил Михайлов. Однако перехватить инициативу новоуренгойцы, главной ударной силой который вновь стал белорус Артур Удрис, уже не позволили. Есть красивая победа «Факела».

Пять желающих на одно место

На безоговорочное царствование «Зенита» в турнирной таблице это поражение никак не повлияет. Вне всяких сомнений, Казань будет первой по итогам предварительного этапа. А вот «Факел» включился в борьбу за второе место. Помимо новоуренгойцев, на него всерьез претендует еще четыре команды — «Кузбасс», питерский «Зенит», «Белогорье» и «Локомотив». Второе место — это потенциальный финал плей-офф. Поэтому оставшиеся семь туров будут жаркими.