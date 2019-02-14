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08:37 (мск), источник: Р-Спорт

Волейболисты «Белогорья» вышли в полуфинал Кубка вызова

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Волейболисты белгородского «Белогорья» проиграли португальской «Бенфике» в ответном матче ¼ финала Кубка вызова, но смогли пробиться в полуфинал турнира.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в среду в Португалии, завершилась поражением российской команды со счетом 0−3 (18:25, 23:25, 22:25). В первой игре, которая прошла в Белгороде 30 января, победу со счетом 3−0 одержало «Белогорье».

Таким образом, в матче в Португалии был сыгран золотой сет, победу в котором со счетом 15:12 одержали волейболисты «Белогорья».

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