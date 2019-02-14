Шляпников покинул пост главного тренера мужской сборной России по волейболу
Шляпников возглавил сборную России зимой 2017 года.
Шляпников возглавил сборную России зимой 2017 года.
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Сергей Шляпников покинул пост главного тренера мужской сборной России по волейболу и был назначен на должность руководителя программы подготовки мужской команды к чемпионату мира 2022 года, сообщили РИА Новости в
Шляпников возглавил сборную России зимой 2017 года.
«ВФВ предложила Сергею Шляпникову возглавить долгосрочную программу подготовки мужской сборной команды России к чемпионату мира 2022 года. Шляпников ответил согласием. Президиум удовлетворил заявление Шляпникова о переводе с поста главного тренера на должность руководителя программы подготовки мужской команды России к чемпионату мира 2022 года», — сказал президент ВФВ Станислав Шевченко.
Президиум ВФВ поручил экспертному совету ВФВ предоставить до 1 марта список кандидатов на должность главного тренера мужской сборной России.