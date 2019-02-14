МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Сергей Шляпников покинул пост главного тренера мужской сборной России по волейболу и был назначен на должность руководителя программы подготовки мужской команды к чемпионату мира 2022 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

«ВФВ предложила Сергею Шляпникову возглавить долгосрочную программу подготовки мужской сборной команды России к чемпионату мира 2022 года. Шляпников ответил согласием. Президиум удовлетворил заявление Шляпникова о переводе с поста главного тренера на должность руководителя программы подготовки мужской команды России к чемпионату мира 2022 года», — сказал президент ВФВ Станислав Шевченко.