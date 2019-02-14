ВФВ рассмотрит кандидатуру Алекно на пост главного тренера сборной России

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 14 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Наставник казанского «Зенита» Владимир Алекно будет рассматриваться в качестве кандидата на пост главного тренера мужской сборной России по волейболу. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко.

В четверг по итогам президиума ВФВ было объявлено, что главный тренер команды Сергей Шляпников покинул свой пост. Специалист возглавит долгосрочную программу подготовки мужской сборной команды России к чемпионату мира 2022 года, который пройдет в России.

«Конечно, кандидатура Алекно на пост главного тренера будет рассматриваться», — сказал Яременко.