Алекно не рассматривает возвращение на пост главного тренера сборной России по волейболу

Алекно считает, что решение о смещении Шляпникова с поста было принято, потому что на сегодняшний день его способности на другой роли будут эффективнее для федерации. «Смена поста Шляпникова — это сугубо решение федерации, на заседании которой я не присутствовал. Это ни в коем случае не снятие с должности, на него была повешена организация чемпионата, понятно, что сложно совмещать это с постом главного тренера сборной, — сказал Алекно. — Я не был удивлен смещением с поста на такую должность, впрочем, как и не был бы удивлен, если бы его оставили, человек отработал и имеет за собой титул чемпиона мира, который до него особо никто не выигрывал».