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21:46 (мск), источник: ТАСС

Алекно не рассматривает возвращение на пост главного тренера сборной России по волейболу

Ранее по итогам заседания президиума федерации стало известно об уходе с поста главного тренера мужской сборной России Сергея Шляпникова.

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МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Владимир Алекно, приведший сборную России по волейболу к золотым медалям Олимпийских игр 2012 года, не рассматривает вариант возвращения на пост главного тренера национальной команды. Об этом заявил ТАСС сам 52-летний специалист.

В четверг по итогам заседания президиума федерации стало известно об уходе с поста главного тренера сборной России Сергея Шляпникова, который займет должность руководителя программы подготовки мужской национальной команды России к домашнему чемпионату мира — 2022.

«Возвращение в сборную не рассматриваю, потому что со мной никто по этому поводу не разговаривал. Насколько я знаю, уже есть список кандидатов, обо мне там речи не идет», — заявил бывший тренер сборной России.

Алекно считает, что решение о смещении Шляпникова с поста было принято, потому что на сегодняшний день его способности на другой роли будут эффективнее для федерации. «Смена поста Шляпникова — это сугубо решение федерации, на заседании которой я не присутствовал. Это ни в коем случае не снятие с должности, на него была повешена организация чемпионата, понятно, что сложно совмещать это с постом главного тренера сборной, — сказал Алекно. — Я не был удивлен смещением с поста на такую должность, впрочем, как и не был бы удивлен, если бы его оставили, человек отработал и имеет за собой титул чемпиона мира, который до него особо никто не выигрывал».

Алекно трижды возглавлял мужскую сборную России (2007−2008, 2011−2012, 2015−2016), приведя ее к победам на Олимпиаде-2012 в Лондоне, Мировой лиге (2011) и Кубке мира (2011). С 2008 года Алекно также возглавляет казанский «Зенит», с которым стал девятикратным чемпионом страны и пятикратным победителем Лиги чемпионов.

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