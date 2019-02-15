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00:52 (мск), источник: Р-Спорт

Волейболисты казанского «Зенита» обыграли «Франкфурт» в Лиге чемпионов

Встреча группы А, прошедшая во Франкфурте в четверг, завершилась со счетом 3−1 (25:19, 25:21, 23:25, 25:18) в пользу российской команды.

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Казанский волейбольный клуб «Зенит» победил немецкий «Франкфурт» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча группы А, прошедшая во Франкфурте в четверг, завершилась со счетом 3−1 (25:19, 25:21, 23:25, 25:18) в пользу российской команды.

«Зенит», уже гарантировавший себе участие в плей-офф турнира, в последнем туре группового этапа 27 февраля сыграет дома с турецким «Халкбанком».

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