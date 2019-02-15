Волейболисты казанского «Зенита» обыграли «Франкфурт» в Лиге чемпионов
Встреча группы А, прошедшая во Франкфурте в четверг, завершилась со счетом 3−1 (25:19, 25:21, 23:25, 25:18) в пользу российской команды.
Встреча группы А, прошедшая во Франкфурте в четверг, завершилась со счетом 3−1 (25:19, 25:21, 23:25, 25:18) в пользу российской команды.
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Казанский волейбольный клуб «Зенит» победил немецкий «Франкфурт» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Встреча группы А, прошедшая во Франкфурте в четверг, завершилась со счетом 3−1 (25:19, 25:21, 23:25, 25:18) в пользу российской команды.
«Зенит», уже гарантировавший себе участие в