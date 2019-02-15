Не стали ждать до последнего. Казань и Питер — в плей-офф Лиги чемпионов
В четвертьфинале лучшего волейбольного турнира сыграют два клуба из России.
В четвертьфинале лучшего волейбольного турнира сыграют два клуба из России.
Лига чемпионов. Мужчины
5-й тур
Группа «А»
«Юнайтед Волейс» (Франкфурт) — «Зенит» (Казань) — 1:3 (19:25, 21:25, 25:23, 18:25)
Положение команд: «Зенит» (Казань) — 5/0, «Халкбанк» (Турция) — 3/2, «Юнайтед Волейс» (Германия) — ¼, «Кнак» (Бельгия) — ¼.
Группа «С»
«Шомон» (Франция) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 2:3 (24:26, 25:13, 19:25, 25:17, 18:20)
Положение команд: «Зенит» (СПб) — 5/0, «Шомон» (Франция) — 3/2, «Фридрихсхафен» (Германия) — 2/3, «Любляна» (Словения) — 0/5.
Одержав по пять побед в пяти матчах группового этапа Лиги чемпионов, одноклубники из казанского и питерского «Зенита» обеспечили себе участие в четвертьфинале турнира. Шансы на выход в
«Зенит» из
Все решалось на
Далее у «Шомона» было еще три попытки, чтобы завершить игру в свою пользу. И если бы не видеоповтор, команда Александра Климкина уехала бы домой проигравшей. После атаки лидера питерцев Ореоля Камехо мяч улетел в аут, но повтор показал, что по пути за пределы площадки мяч задел палец блокирующего. После такого фарта «Зенит» уже не имел права проиграть.
Хотя фарт — немного не то слово. В нынешнем сезоне питерцы великолепно играют
Также досрочно обеспечил себе место в восьмерке лучших и казанский «Зенит". Во Франкфурте команда Владимира Алекно в пятом туре играла с местным «Юнайтед Волейс». Понятно, что пределом мечтаний немецкой команды было не проиграть совсем уж разгромно. У хозяев это получилось.
Но лишь потому, что «Зенит» после болезненного домашнего поражения от «Факела» в Суперлиге просто пытался использовать матч Лиги чемпионов как возможность дать некоторым игрокам отдохнуть, а некоторым, напротив, дать как можно больше игровой практики. Непосредственное руководство игрой Алекно поручил Алексею Вербову. Интересно, что наставник «Зенита» сидел на скамейке запасных и некоторые указания все же отдавал.
Сам Вербов, естественно, в игре участия не принимал, как и Максим Михайлов с Артемом Вольвичем. Да и основной связующий Александр Бутько появлялся на площадке только эпизодически, а американский доигровщик Мэтт Андерсон отыграл две партии и вышел на несколько розыгрышей в третьей.
Вообще, Вербов производил очень много замен, давая возможность поиграть всем. Понятно, что «Зенит» экспериментировал, и если бы включился на полную мощь, у «Юнайтед Волейс» не было бы ни единого шанса набрать хотя бы 20 очков в одной партии. Но казанцы играли процентов на 50 своих возможностей, очень много ошибались (30 ошибок за игру!), неуверенно действовали на приеме. Так что команда Стелио Дерокко даже выиграла один сет, порадовав почти две тысячи своих болельщиков.
Московское «Динамо» после домашнего поражения от «Перуджи» все равно осталось в числе претендентов на выход в
Еще три команды попадут в
Ведь «Халкбанк», например, в последнем туре приедет в Казань, где с огромной вероятностью потерпит поражение. «Заксе» предстоит выезд к «Любе Чивитанова» — итальянская команда, собравшая фантастический состав, также вряд ли горит желанием уступать. При определенных раскладах
27 февраля станет известен окончательный состав