Не стали ждать до последнего. Казань и Питер — в плей-офф Лиги чемпионов

Источник: Спорт-Экспресс

Лига чемпионов. Мужчины

5-й тур

Группа «А»

«Юнайтед Волейс» (Франкфурт) — «Зенит» (Казань) — 1:3 (19:25, 21:25, 25:23, 18:25)

Положение команд: «Зенит» (Казань) — 5/0, «Халкбанк» (Турция) — 3/2, «Юнайтед Волейс» (Германия) — ¼, «Кнак» (Бельгия) — ¼.



Группа «С»

«Шомон» (Франция) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 2:3 (24:26, 25:13, 19:25, 25:17, 18:20)

Положение команд: «Зенит» (СПб) — 5/0, «Шомон» (Франция) — 3/2, «Фридрихсхафен» (Германия) — 2/3, «Любляна» (Словения) — 0/5.

Одержав по пять побед в пяти матчах группового этапа Лиги чемпионов, одноклубники из казанского и питерского «Зенита» обеспечили себе участие в четвертьфинале турнира. Шансы на выход в плей-офф сохраняет и московское «Динамо».

Питер отыграл четыре матчбола

«Зенит» из Санкт-Петербурга отправился в гости к французскому «Шомону». Легкой прогулки вряд ли стоило ждать, тем более, в случае успеха хозяева сравнивались с российским клубом по количеству побед. В итоге получился такой триллер, что специально придумать просто невозможно.

Все решалось на тай-брейке, который сам по себе получился как полноценная партия. Борьба шла очко в очко, но российской команде постоянно приходилось догонять. При счете 14:13 у французов был первый матчбол — Грозер после хорошего приема Кривитченко и отличной передачи Антипкина сумел его отыграть.

Далее у «Шомона» было еще три попытки, чтобы завершить игру в свою пользу. И если бы не видеоповтор, команда Александра Климкина уехала бы домой проигравшей. После атаки лидера питерцев Ореоля Камехо мяч улетел в аут, но повтор показал, что по пути за пределы площадки мяч задел палец блокирующего. После такого фарта «Зенит» уже не имел права проиграть.

Хотя фарт — немного не то слово. В нынешнем сезоне питерцы великолепно играют тай-брейки, победив в десяти из 11 сыгранных. Это уже вопрос не везения, а мастерства, опыта и характера. Всего этого у «Зенита» более чем достаточно. Дебютант Лиги чемпионов досрочно вышел в четвертьфинал.

Казань порезвилась во Франкфурте

Также досрочно обеспечил себе место в восьмерке лучших и казанский «Зенит"​. Во Франкфурте команда Владимира Алекно в пятом туре играла с местным «Юнайтед Волейс». Понятно, что пределом мечтаний немецкой команды было не проиграть совсем уж разгромно. У хозяев это получилось.

Но лишь потому, что «Зенит» после болезненного домашнего поражения от «Факела» в Суперлиге просто пытался использовать матч Лиги чемпионов как возможность дать некоторым игрокам отдохнуть, а некоторым, напротив, дать как можно больше игровой практики. Непосредственное руководство игрой Алекно поручил Алексею Вербову. Интересно, что наставник «Зенита» сидел на скамейке запасных и некоторые указания все же отдавал.

Сам Вербов, естественно, в игре участия не принимал, как и Максим Михайлов с Артемом Вольвичем. Да и основной связующий Александр Бутько появлялся на площадке только эпизодически, а американский доигровщик Мэтт Андерсон отыграл две партии и вышел на несколько розыгрышей в третьей.

Вообще, Вербов производил очень много замен, давая возможность поиграть всем. Понятно, что «Зенит» экспериментировал, и если бы включился на полную мощь, у «Юнайтед Волейс» не было бы ни единого шанса набрать хотя бы 20 очков в одной партии. Но казанцы играли процентов на 50 своих возможностей, очень много ошибались (30 ошибок за игру!), неуверенно действовали на приеме. Так что команда Стелио Дерокко даже выиграла один сет, порадовав почти две тысячи своих болельщиков.

«Динамо» необходима победа

Московское «Динамо» после домашнего поражения от «Перуджи» все равно осталось в числе претендентов на выход в плей-офф. Пока места в восьмерке сильнейших помимо двух «Зенитов» и «Перуджи» гарантировали себе также «Любе Чивитанова» и «Гданьск». Все эти команды досрочно выиграли свои группы.

Еще три команды попадут в плей-офф со вторых мест. По три победы в пяти матчах сейчас у «Динамо», «Халкбанка», «Заксы» и «Шомона». Динамовцам, прежде всего, нужно самим выигрывать в заключительном матче группового этапа у французского «Тура». Это практически гарантирует им попадание в четвертьфинал.

Ведь «Халкбанк», например, в последнем туре приедет в Казань, где с огромной вероятностью потерпит поражение. «Заксе» предстоит выезд к «Любе Чивитанова» — итальянская команда, собравшая фантастический состав, также вряд ли горит желанием уступать. При определенных раскладах бело-голубые могут выйти в четвертьфинал и в случае поражения, но до этого лучше не доводить.