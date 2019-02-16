Волейболисты московского «Динамо» победили «Белогорье» в Суперлиге
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости, Ильдар Сатдинов. Волейболисты московского «Динамо» обыграли белгородское «Белогорье» в домашнем матче чемпионата России.
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости, Ильдар Сатдинов. Волейболисты московского «Динамо» обыграли белгородское «Белогорье» в домашнем матче чемпионата России.
Встреча 20-го тура, прошедшая в субботу в Москве, завершилась со счетом 3−1 (25:27, 25:19, 25:21, 25:22) в пользу столичной команды. «Динамо» одержало десятую победу в 20 матчах, а «Белогорье» потерпело шестое поражение.
В следующем туре «Белогорье» 19 февраля сыграет в гостях с нижневартовской «Югрой-Самотлором», а «Динамо» днем позже примет новосибирский «Локомотив».