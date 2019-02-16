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21:00 (мск), источник: Р-Спорт

Казанское «Динамо» победило «Заречье-Одинцово» в матче Суперлиги

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Казанское «Динамо» в гостях обыграло подмосковное «Заречье-Одинцово» в матче 17-го тура чемпионата России по волейболу среди женских команд.

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Встреча, прошедшая в субботу в Одинцово, завершилась со счетом 3−2 (25:23, 25:17, 22:25, 25:27, 15:12) в пользу «Динамо».

В другом матче «Ленинградка» (Санкт-Петербург) дома потерпела поражение от «Динамо» (Краснодар) со счетом 2−3 (25:20, 19:25, 25:19, 10:25, 11:15).

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