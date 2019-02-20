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20:15 (мск), источник: Р-Спорт

Волейболистки «Уралочки-НТМК» проиграли «Эджзаджибаши» в матче ЛЧ

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Екатеринбургская «Уралочка-НТМК» уступила турецкому клубу «Эджзаджибаши» в матче женской волейбольной Лиги чемпионов.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча пятого тура группы B, прошедшая в среду в Екатеринбурге, завершилась со счетом 3−2 (25:20, 25:22, 19:25, 22:25, 15:8) в пользу турецкого клуба.

В следующем туре «Уралочка-НТМК» 26 февраля сыграет в гостях с финским клубом «Хямеэнлинна», в этот же день «Эджзаджибаши» примет казанское «Динамо».

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