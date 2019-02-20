Волейболистки «Уралочки-НТМК» проиграли «Эджзаджибаши» в матче ЛЧ

Встреча пятого тура группы B, прошедшая в среду в Екатеринбурге, завершилась со счетом 3−2 (25:20, 25:22, 19:25, 22:25, 15:8) в пользу турецкого клуба.

В следующем туре «Уралочка-НТМК» 26 февраля сыграет в гостях с финским клубом «Хямеэнлинна», в этот же день «Эджзаджибаши» примет казанское «Динамо».