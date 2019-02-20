Волейболисты казанского «Зенита» обыграли «Урал» в матче суперлиги
КАЗАНЬ, 20 фев — РИА Новости, Вадим Кузнецов. Волейболисты казанского «Зенита» выиграли у «Урала» из Уфы в матче чемпионата России.
КАЗАНЬ, 20 фев — РИА Новости, Вадим Кузнецов. Волейболисты казанского «Зенита» выиграли у «Урала» из Уфы в матче чемпионата России.
Игра в Казани завершилась со счетом 3−0 (25:21, 25:20, 25:18) в пользу «Зенита», который одержал 20-ю победу в 21 матче.
Следующий матч казанцы проведут в Новокуйбышевске против «Новы», а «Урал» примет «Ярославич». Игры пройдут 24 февраля.