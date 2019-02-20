Волейболистки московского «Динамо» обыграли «Фенербахче» в матче ЛЧ
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Волейболистки московского «Динамо» обыграли турецкий «Фенербахче» в матче группового этапа Лиги чемпионов.
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Волейболистки московского «Динамо» обыграли турецкий «Фенербахче» в матче группового этапа Лиги чемпионов.
Встреча 5-го тура группы Е в Стамбуле завершилась со счетом 3−2 (23:25, 25:12, 23:25, 26:24, 17:15) в пользу «Динамо».
В заключительном туре «Динамо» 26 февраля примет польский «Хемик Полице».