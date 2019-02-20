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22:29 (мск), источник: Р-Спорт

Волейболистки московского «Динамо» обыграли «Фенербахче» в матче ЛЧ

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Волейболистки московского «Динамо» обыграли турецкий «Фенербахче» в матче группового этапа Лиги чемпионов.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча 5-го тура группы Е в Стамбуле завершилась со счетом 3−2 (23:25, 25:12, 23:25, 26:24, 17:15) в пользу «Динамо».

В заключительном туре «Динамо» 26 февраля примет польский «Хемик Полице».

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