Волейболисты «Локомотива» победили московское «Динамо» в матче ЧР

Встреча 21-го тура, прошедшая в среду в Москве, завершилась со счетом 3−1 (35:33, 23:25, 26:24, 32:30) в пользу новосибирской команды. Игра продолжалась 2 часа 49 минут. «Локомотив» одержал 15-ю победу, а «Динамо» потерпело 11-е поражение.

В следующем туре «Динамо» 23 февраля сыграет в гостях с новоуренгойским «Факелом», а «Локомотив» днем позже на выезде встретится с санкт-петербургским «Зенитом».