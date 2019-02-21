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12:33 (мск), источник: ИА Башинформ

Уфа претендует на проведение чемпионата мира по волейболу в 2022 году

Столица Башкирии может стать одним из городов, который примет один из этапов чемпионата мира по волейболу в 2022 году. Об этом на расширенном заседании коллегии министерства молодежной политики и спорта Башкирии отметил глава ведомства Руслан Хабибов.

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«Это стало возможным благодаря успешному проведению в Уфе этапа Лиги наций, — объяснил министр. — Летом 2018 года матчи сборных России, Ирана, Бразилии и Китая посетило более 17 тысяч зрителей. Мы надеемся, что скоро примут решение по тому, что Уфа примет один из этапов чемпионата мира в 2022 году».

Отметим, что расширенное заседание коллегии республиканского Минспорта прошло в столице Башкирии 21 февраля в рамках гражданского молодежного форума «Башкортостан — территория возможностей». Также сегодня на форуме запланировал «Разговор на равных с врио Главы Башкирии Радием Хабировым». На мероприятии ожидается более 600 участников.

Ранее агентство «Башинформ» сообщало о том, что в 2019 году Уфа удостоилась права вновь принять российский этап волейбольной Лиги наций. Матчи с участием россия, американцев, итальянцев и португальцев пройдут 7—9 июня на «Уфа-Арене».

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