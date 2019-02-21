Уфа претендует на проведение чемпионата мира по волейболу в 2022 году

«Это стало возможным благодаря успешному проведению в Уфе этапа Лиги наций, — объяснил министр. — Летом 2018 года матчи сборных России, Ирана, Бразилии и Китая посетило более 17 тысяч зрителей. Мы надеемся, что скоро примут решение по тому, что Уфа примет один из этапов чемпионата мира в 2022 году».

Отметим, что расширенное заседание коллегии республиканского Минспорта прошло в столице Башкирии 21 февраля в рамках гражданского молодежного форума «Башкортостан — территория возможностей». Также сегодня на форуме запланировал «Разговор на равных с врио Главы Башкирии Радием Хабировым». На мероприятии ожидается более 600 участников.