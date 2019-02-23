«Факел» победил московское «Динамо» в матче чемпионата России
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. «Факел» из Нового Уренгоя обыграл московское «Динамо» в матче 22-го тура чемпионата России по волейболу.
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. «Факел» из Нового Уренгоя обыграл московское «Динамо» в матче 22-го тура чемпионата России по волейболу.
Встреча, прошедшая в субботу в Новом Уренгое, завершилась со счетом 3−2 (25:23, 21:25, 25:19, 23:25, 15:12) в пользу «Факела».
В другом матче красноярский «Енисей» победил «Югру-Самотлор» из Нижневартовска — 3−0.