Волейболистки московского «Динамо» обыграли «Сахалин» в матче ЧР

Волейболистки московского «Динамо» обыграли «Сахалин» в матче ЧР

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Московское «Динамо» одержало победу над «Сахалином» в домашнем матче 18-го тура чемпионата России по волейболу среди женских команд.