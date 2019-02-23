Волейболистки московского «Динамо» обыграли «Сахалин» в матче ЧР
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Московское «Динамо» одержало победу над «Сахалином» в домашнем матче 18-го тура чемпионата России по волейболу среди женских команд.
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Московское «Динамо» одержало победу над «Сахалином» в домашнем матче 18-го тура чемпионата России по волейболу среди женских команд.
Встреча, состоявшаяся в субботу, завершилась со счетом 3−1 (25:12, 22:25, 25:20, 25:10).
В другом матче дня казанское «Динамо» на выезде победило саратовский «Протон» — 3−0 (25:14, 25:20, 29:27).