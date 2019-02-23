Волейболистки краснодарского «Динамо» победили «Динамо-Метар» в матче ЧР
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Краснодарское «Динамо» обыграло челябинский клуб «Динамо-Метар» в матче чемпионата России по волейболу среди женских команд.
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Краснодарское «Динамо» обыграло челябинский клуб «Динамо-Метар» в матче чемпионата России по волейболу среди женских команд.
Встреча, прошедшая в субботу в Краснодаре, завершилась со счетом 3−1 (25:15, 25:16, 28:30, 26:24) в пользу хозяек площадки.