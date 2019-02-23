«Кузбасс» обыграл на выезде «Белогорье» в матче чемпионата России
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Волейболисты кемеровского «Кузбасса» обыграли на выезде «Белогорье» (Белгород) в матче 22-го тура чемпионата России.
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Волейболисты кемеровского «Кузбасса» обыграли на выезде «Белогорье» (Белгород) в матче 22-го тура чемпионата России.
Встреча, прошедшая в субботу в Белгороде, завершилась победой гостей со счетом 3−0 (25:17, 25:23, 25:19).
В параллельном матче тура «Газпром-Югра» (Сургут) одержал выездную победу над «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) — 3−0 (25:17, 25:22, 25:21).