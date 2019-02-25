ВФВ: Вопрос об участии Камехо на Олимпиаде в составе сборной России открыт

«Смена спортивного гражданства происходит после решения административного совета FIVB (Международной федерации волейбола). Эти решения принимаются только на определенном ежегодном совете в марте. К регламенту подходят достаточно строго. Ни разу еще не было нарушения с точки зрения карантина, который начинается с момента подачи документов, с 2018 года», — сказал Яременко по телефону.