ВФВ: Вопрос об участии Камехо на Олимпиаде в составе сборной России открыт

Волейболист петербургского «Зенита» кубинского происхождения Ореоль Камехо подал заявление на смену спортивного гражданства на российское.
«Смена спортивного гражданства происходит после решения административного совета FIVB (Международной федерации волейбола). Эти решения принимаются только на определенном ежегодном совете в марте. К регламенту подходят достаточно строго. Ни разу еще не было нарушения с точки зрения карантина, который начинается с момента подачи документов, с 2018 года», — сказал Яременко по телефону.
«Если речь идет об Олимпиаде, то этот вопрос пока остается открытым до решения FIVB. Достаточно пессимистичное положение из-за сроков начала Олимпиады. Много нюансов, все зависит от решения FIVB, но предварительно скажу, что шансы невысоки, что карантин закончится до начала Олимпийских игр», — сказал Яременко.