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12:04 (мск), источник: Р-Спорт

ВФВ: Вопрос об участии Камехо на Олимпиаде в составе сборной России открыт

С. -ПЕТЕРБУРГ, 25 фев — РИА Новости, Тарас Барабаш. Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко заявил РИА Новости, что вопрос об участии волейболиста Ореоля Камехо в Олимпиаде-2020 в составе сборной России остается открытым.

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Источник: РИА "Новости"

Волейболист петербургского «Зенита» кубинского происхождения Ореоль Камехо подал заявление на смену спортивного гражданства на российское.

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«Смена спортивного гражданства происходит после решения административного совета FIVB (Международной федерации волейбола). Эти решения принимаются только на определенном ежегодном совете в марте. К регламенту подходят достаточно строго. Ни разу еще не было нарушения с точки зрения карантина, который начинается с момента подачи документов, с 2018 года», — сказал Яременко по телефону.

«Если речь идет об Олимпиаде, то этот вопрос пока остается открытым до решения FIVB. Достаточно пессимистичное положение из-за сроков начала Олимпиады. Много нюансов, все зависит от решения FIVB, но предварительно скажу, что шансы невысоки, что карантин закончится до начала Олимпийских игр», — сказал Яременко.

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