«Протон» оштрафован на 200 тысяч за нарушение пункта о видеопросмотрах

Такое решение принял директорат всероссийских соревнований. «Протон» получил штраф по итогам матча чемпионата России с казанским «Динамо», который состоялся 23 февраля.
Пункт регламента, который нарушили клубы, гласит, что на всех играх чемпионата России обязательна процедура видеопросмотра с возможностью просмотра касания блока и сетки. В регламенте говорится, что расходы по обеспечению видеопросмотра возлагаются на принимающую сторону.
Также на 20 тысяч рублей был оштрафован новокуйбышевский мужской волейбольный клуб «Нова» по итогам матча чемпионата России с казанским «Зенитом», прошедшего 24 февраля, за нарушение пункта регламента, касающегося обязательного использования электронного протокола с подключением двух судейских планшетов к компьютеру судьи-секретаря.