«Протон» оштрафован на 200 тысяч за нарушение пункта о видеопросмотрах

Такое решение принял директорат всероссийских соревнований. «Протон» получил штраф по итогам матча чемпионата России с казанским «Динамо», который состоялся 23 февраля.

Пункт регламента, который нарушили клубы, гласит, что на всех играх чемпионата России обязательна процедура видеопросмотра с возможностью просмотра касания блока и сетки. В регламенте говорится, что расходы по обеспечению видеопросмотра возлагаются на принимающую сторону.