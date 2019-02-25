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15:32 (мск), источник: Р-Спорт

«Протон» оштрафован на 200 тысяч за нарушение пункта о видеопросмотрах

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Саратовский женский волейбольный клуб «Протон» оштрафован на 200 тысяч рублей за нарушение пункта регламента, касающегося системы видеопросмотров, сообщается на официальном сайте Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

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Такое решение принял директорат всероссийских соревнований. «Протон» получил штраф по итогам матча чемпионата России с казанским «Динамо», который состоялся 23 февраля.

Пункт регламента, который нарушили клубы, гласит, что на всех играх чемпионата России обязательна процедура видеопросмотра с возможностью просмотра касания блока и сетки. В регламенте говорится, что расходы по обеспечению видеопросмотра возлагаются на принимающую сторону.

Также на 20 тысяч рублей был оштрафован новокуйбышевский мужской волейбольный клуб «Нова» по итогам матча чемпионата России с казанским «Зенитом», прошедшего 24 февраля, за нарушение пункта регламента, касающегося обязательного использования электронного протокола с подключением двух судейских планшетов к компьютеру судьи-секретаря.

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