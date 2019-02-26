Волейболистки «Минчанки» проведут заключительный матч Лиги чемпионов

В соперниках подопечных Виктора Гончарова польская команда «Будовляны» из Лодзи. Начало матча во Дворце спорта «Уручье» в 20.00. В белорусском клубе, несмотря на занимаемое четвертое место в турнирной таблице группы С, настроены решительно. «Минчанка» в прошлом туре добилась победы над французским «Расингом» из Канна — 3:1 и постарается улучшить свои турнирные показатели.

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Волейболистки «Будовлян» уже обеспечили себе место в плей-офф Лиги чемпионов, заняв второе место в квартете С, но придают особый статус предстоящему поединку.

Польское телевидение командировало трех спортивных комментаторов на предстоящий матч, которые будут вести прямой репортаж из спорткомплекса «Уручье». В другом матче группы С итальянская «Новара» сыграет на своей площадке с «Расингом».

Турнирное положение группы С: 1. «Новара» — 15 очков (5 матчей), 2. «Будовляны» — 8 (5), 3. «Канн» — 4 (5), 4. «Минчанка» — 3 (5).