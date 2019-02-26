Волейболистки «Минчанки» проведут заключительный матч Лиги чемпионов
26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки «Минчанки» проведут сегодня заключительный матч групповой стадии Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.
26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки «Минчанки» проведут сегодня заключительный матч групповой стадии Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В соперниках подопечных Виктора Гончарова польская команда «Будовляны» из Лодзи. Начало матча во Дворце спорта «Уручье» в 20.00. В белорусском клубе, несмотря на занимаемое четвертое место в турнирной таблице группы С, настроены решительно. «Минчанка» в прошлом туре добилась победы над французским «Расингом» из Канна — 3:1 и постарается улучшить свои турнирные показатели.
Волейболистки «Будовлян» уже обеспечили себе место в
Польское телевидение командировало трех спортивных комментаторов на предстоящий матч, которые будут вести прямой репортаж из спорткомплекса «Уручье». В другом матче группы С итальянская «Новара» сыграет на своей площадке с «Расингом».
Турнирное положение группы С: 1. «Новара» — 15 очков (5 матчей), 2. «Будовляны» — 8 (5), 3. «Канн» — 4 (5), 4. «Минчанка» — 3 (5).
Волейболистки «Минчанки» впервые принимают участие в Лиге чемпионов, добившись этого права после того, как заняли второе место в Кубке ЕКВ весной 2018 года. Белорусская команда также является участником российской суперлиги и 2 марта проведет выездную встречу против краснодарского «Динамо».