«Кузбасс» обыграл «Галатасарай» в первом полуфинальном матче Кубка CEV
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Кемеровский «Кузбасс» одержал победу над турецким «Галатасараем» в первом полуфинальном матче Кубка Европейской конфедерации волейбола (CEV).
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Кемеровский «Кузбасс» одержал победу над турецким «Галатасараем» в первом полуфинальном матче Кубка Европейской конфедерации волейбола (CEV).
Встреча, состоявшаяся в Кемерово, завершилась со счетом 3−1 (22:25, 25:22, 25:18, 25:15).
Ответная игра пройдет в Стамбуле 5 марта.