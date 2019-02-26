Волейболистки казанского «Динамо» проиграли «Эджзаджибаши» в матче ЛЧ
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Волейболистки казанского «Динамо» потерпели поражение от турецкого «Эджзаджибаши» в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов.
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Волейболистки казанского «Динамо» потерпели поражение от турецкого «Эджзаджибаши» в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов.
Встреча группы В, состоявшаяся в Стамбуле, завершилась со счетом 3−0 (25:21, 25:18, 25:17) в пользу хозяек площадки.
«Эджзаджибаши» одержал шесть побед в шести играх и занял первое место в группе, «Динамо» (три победы) стало вторым.