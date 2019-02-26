Волейболистки московского «Динамо» вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов
МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Московский волейбольный клуб «Динамо» обеспечил себе место в четвертьфинале женской Лиги чемпионов.
МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Московский волейбольный клуб «Динамо» обеспечил себе место в четвертьфинале женской Лиги чемпионов.
В домашнем матче заключительного тура группового этапа «Динамо» обыграло польский «Хемик» со счетом 3−1. В турнирной таблице группы E российская команда занимает первое место, одержав в шести матчах пять побед и набрав 13 очков. «Динамо» не опустится ниже второго места в группе, а позиция в рейтинге команд, занявших вторые места, дает право сыграть в
Жеребьевка четвертьфинала Лиги чемпионов пройдет 1 марта. В российской истории женский волейбольный клуб «Динамо» дважды становился обладателем серебряных наград Лиги чемпионов (2007, 2009).