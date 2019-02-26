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22:05 (мск), источник: ТАСС

Волейболистки московского «Динамо» вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Московский волейбольный клуб «Динамо» обеспечил себе место в четвертьфинале женской Лиги чемпионов.

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Источник: РИА "Новости"

В домашнем матче заключительного тура группового этапа «Динамо» обыграло польский «Хемик» со счетом 3−1. В турнирной таблице группы E российская команда занимает первое место, одержав в шести матчах пять побед и набрав 13 очков. «Динамо» не опустится ниже второго места в группе, а позиция в рейтинге команд, занявших вторые места, дает право сыграть в плей-офф турнира.

Жеребьевка четвертьфинала Лиги чемпионов пройдет 1 марта. В российской истории женский волейбольный клуб «Динамо» дважды становился обладателем серебряных наград Лиги чемпионов (2007, 2009).

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