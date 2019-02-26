Волейболистки «Минчанки» проиграли последний матч Лиги чемпионов
26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки «Минчанки» потерпели поражение в заключительном матче групповой стадии Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.
26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки «Минчанки» потерпели поражение в заключительном матче групповой стадии Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня на площадке минского дворца спорта «Уручье» подопечные Виктора Гончарова уступили польскому клубу «Будовляны» из Лодзи со счетом 1:3 (19:25, 19:25, 25:18, 21:25).
В предпоследнем туре соревнований команд группы С чемпионки Беларуси победили французский «Расинг» из Канн — 3:1, а до этого потерпели четыре поражения.
Волейболистки «Будовлян» уже обеспечили себе место в
Турнирное положение группы С: «Новара» — 15 очков (5 матчей), «Будовляны» — 11 (6), «Канн» — 4 (5), «Минчанка» — 3 (6).
Волейболистки «Минчанки» впервые принимали участие в Лиге чемпионов, добившись этого права после того, как заняли второе место в Кубке ЕКВ весной 2018 года. Белорусская команда также является участником российской суперлиги и 2 марта проведет выездную встречу против краснодарского «Динамо».