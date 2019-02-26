Волейболистки «Минчанки» проиграли последний матч Лиги чемпионов

Источник: РИА "Новости"

Сегодня на площадке минского дворца спорта «Уручье» подопечные Виктора Гончарова уступили польскому клубу «Будовляны» из Лодзи со счетом 1:3 (19:25, 19:25, 25:18, 21:25).

В предпоследнем туре соревнований команд группы С чемпионки Беларуси победили французский «Расинг» из Канн — 3:1, а до этого потерпели четыре поражения.

Волейболистки «Будовлян» уже обеспечили себе место в плей-офф Лиги чемпионов, заняв второе место в квартете С вслед за итальянской «Новарой», которая сегодня играет у себя дома с «Расингом».

Турнирное положение группы С: «Новара» — 15 очков (5 матчей), «Будовляны» — 11 (6), «Канн» — 4 (5), «Минчанка» — 3 (6).