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08:23 (мск), источник: Р-Спорт

Волейболистки казанского «Динамо» не смогли выйти в плей-офф Лиги чемпионов

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Определились все участники ¼ финала Лиги чемпионов по волейболу среди женских команд, казанского «Динамо» среди них не оказалось.

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Источник: РИА "Новости"

Во вторник состоялись матчи заключительного шестого тура группового этапа Лиги чемпионов, по итогам которых стали известны все участники плей-офф.

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В четвертьфинал вышли пять команд, занявших первые места в своих группах — «Вакыфбанк», «Эджзаджибаши», «Фенербахче» (все — Турция), «Новара», «Скандиччи» (оба — Италия), а также три лучшие команды из числа тех, что стали вторыми — «Динамо» (Москва), «Альянц» (Германия), «Конельяно» (Италия).

Казанское «Динамо» заняло второе место в группе B, но не получило путевку в плей-офф, так как имеет хуже показатели, чем три лучшие вторые команды, вышедшие в четвертьфинал.

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