Волейболистки казанского «Динамо» не смогли выйти в плей-офф Лиги чемпионов
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Определились все участники ¼ финала Лиги чемпионов по волейболу среди женских команд, казанского «Динамо» среди них не оказалось.
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Определились все участники ¼ финала Лиги чемпионов по волейболу среди женских команд, казанского «Динамо» среди них не оказалось.
Во вторник состоялись матчи заключительного шестого тура группового этапа Лиги чемпионов, по итогам которых стали известны все участники
В четвертьфинал вышли пять команд, занявших первые места в своих группах — «Вакыфбанк», «Эджзаджибаши», «Фенербахче» (все — Турция), «Новара», «Скандиччи» (оба — Италия), а также три лучшие команды из числа тех, что стали вторыми — «Динамо» (Москва), «Альянц» (Германия), «Конельяно» (Италия).
Казанское «Динамо» заняло второе место в группе B, но не получило путевку в