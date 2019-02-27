Волейболистки казанского «Динамо» не смогли выйти в плей-офф Лиги чемпионов

Источник: РИА "Новости"

Во вторник состоялись матчи заключительного шестого тура группового этапа Лиги чемпионов, по итогам которых стали известны все участники плей-офф.

Делаем ставки! Самое необычное из букмекерского мира

В четвертьфинал вышли пять команд, занявших первые места в своих группах — «Вакыфбанк», «Эджзаджибаши», «Фенербахче» (все — Турция), «Новара», «Скандиччи» (оба — Италия), а также три лучшие команды из числа тех, что стали вторыми — «Динамо» (Москва), «Альянц» (Германия), «Конельяно» (Италия).