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21:22 (мск), источник: Р-Спорт

Казанский «Зенит» выиграл у «Халкбанка» в матче Лиги чемпионов

КАЗАНЬ, 27 фев — РИА Новости, Вадим Кузнецов. Волейболисты казанского «Зенита» выиграли у турецкого «Халкбанка» в матче группового этапа Лиги чемпионов.

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Источник: Р-Спорт

Казанцы победили дома со счетом 3−0 (25:14, 25:22, 28:26) и завершили групповую стадию на первом месте. «Зенит» выиграл все шесть матчей в группе A и вышел в четвертьфинал турнира.

Жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов пройдет 1 марта.

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