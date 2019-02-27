Казанский «Зенит» выиграл у «Халкбанка» в матче Лиги чемпионов
КАЗАНЬ, 27 фев — РИА Новости, Вадим Кузнецов. Волейболисты казанского «Зенита» выиграли у турецкого «Халкбанка» в матче группового этапа Лиги чемпионов.
КАЗАНЬ, 27 фев — РИА Новости, Вадим Кузнецов. Волейболисты казанского «Зенита» выиграли у турецкого «Халкбанка» в матче группового этапа Лиги чемпионов.
Казанцы победили дома со счетом 3−0 (25:14, 25:22, 28:26) и завершили групповую стадию на первом месте. «Зенит» выиграл все шесть матчей в группе A и вышел в четвертьфинал турнира.
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