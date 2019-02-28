Московское «Динамо» обыграло «Тур» и пробилось в плей-офф Лиги чемпионов
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Московское «Динамо» победило французский «Тур» в матче волейбольной Лиги чемпионов.
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Московское «Динамо» победило французский «Тур» в матче волейбольной Лиги чемпионов.
Встреча шестого тура группы E, прошедшая в среду во Франции, завершилась со счетом 3−0 (25:23, 25:17, 33:31) в пользу московского клуба.
«Динамо» с четырьмя победами заняло второе место в группе и вышло в четвертьфинал турнира, как одна из трех лучших команд среди тех, что стали вторыми в своих группах.
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