Московское «Динамо» обыграло «Тур» и пробилось в плей-офф Лиги чемпионов

Встреча шестого тура группы E, прошедшая в среду во Франции, завершилась со счетом 3−0 (25:23, 25:17, 33:31) в пользу московского клуба.

«Динамо» с четырьмя победами заняло второе место в группе и вышло в четвертьфинал турнира, как одна из трех лучших команд среди тех, что стали вторыми в своих группах.