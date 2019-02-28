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00:26 (мск), источник: Р-Спорт

Московское «Динамо» обыграло «Тур» и пробилось в плей-офф Лиги чемпионов

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Московское «Динамо» победило французский «Тур» в матче волейбольной Лиги чемпионов.

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Встреча шестого тура группы E, прошедшая в среду во Франции, завершилась со счетом 3−0 (25:23, 25:17, 33:31) в пользу московского клуба.

«Динамо» с четырьмя победами заняло второе место в группе и вышло в четвертьфинал турнира, как одна из трех лучших команд среди тех, что стали вторыми в своих группах.

Жеребьевка стадии плей-офф состоится 1 марта.

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