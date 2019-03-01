Саммельвуо возглавил мужскую сборную России по волейболу
МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Финский тренер Туомас Саммельвуо возглавил мужскую сборную России по волейболу. Данное решение принял президиум Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).
МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Финский тренер Туомас Саммельвуо возглавил мужскую сборную России по волейболу. Данное решение принял президиум Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).
«Большинством голосов Саммельвуо выбран на пост главного тренера», — сказал президент ВФВ Станислав Шевченко.
Саммельвуо возглавляет кемеровский «Кузбасс».