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15:54 (мск), источник: ТАСС

Саммельвуо возглавил мужскую сборную России по волейболу

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Финский тренер Туомас Саммельвуо возглавил мужскую сборную России по волейболу. Данное решение принял президиум Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

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Источник: РИА "Новости"

«Большинством голосов Саммельвуо выбран на пост главного тренера», — сказал президент ВФВ Станислав Шевченко.

Саммельвуо возглавляет кемеровский «Кузбасс».

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