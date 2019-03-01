«Зенит» (Казань), «Зенит» СПб и «Динамо» узнали соперников в ¼ финала ЛЧ
В Люксембурге состоялась жеребьёвка четвертьфинала
В Люксембурге состоялась жеребьёвка четвертьфинала
В эту стадию вышли победители пяти групп и три лучшие команды среди занявших вторые места.
Действующий победитель турнира казанский «Зенит» сыграет с польским «Гданьском».
Лига чемпионов. Мужчины.
«Шомон» (Франция) — «Перуджа» (Италия).
«Гданьск» (Гданьск, Польша) — «Зенит» (Казань, Россия).
«Скра» (Белхатув, Польша) — «Зенит» (Санкт-Петербург, Россия).
«Динамо» (Москва, Россия) — «Любе Чивитанова» (Чивитанова-Марке, Италия).
Первые матчи ¼ финала пройдут
Финал мужской Лиги чемпионов состоится в Берлине (Германия) 18 мая.