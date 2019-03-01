«Зенит» (Казань), «Зенит» СПб и «Динамо» узнали соперников в ¼ финала ЛЧ

В эту стадию вышли победители пяти групп и три лучшие команды среди занявших вторые места.



Действующий победитель турнира казанский «Зенит» сыграет с польским «Гданьском». Санкт-петербурсгкий «Зенит» встретится с польской «Скрой», а московское «Динамо» — с итальянским клубом «Любе Чивитанова».



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