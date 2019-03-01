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«Зенит» (Казань), «Зенит» СПб и «Динамо» узнали соперников в ¼ финала ЛЧ

В Люксембурге состоялась жеребьёвка четвертьфинала плей-офф мужской Лиги чемпионов.

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Источник: РИА "Новости"

В эту стадию вышли победители пяти групп и три лучшие команды среди занявших вторые места.

Действующий победитель турнира казанский «Зенит» сыграет с польским «Гданьском». Санкт-петербурсгкий «Зенит» встретится с польской «Скрой», а московское «Динамо» — с итальянским клубом «Любе Чивитанова».

Лига чемпионов. Мужчины. Плей-офф. Четвертьфинал

«Шомон» (Франция) — «Перуджа» (Италия).
«Гданьск» (Гданьск, Польша) — «Зенит» (Казань, Россия).
«Скра» (Белхатув, Польша) — «Зенит» (Санкт-Петербург, Россия).
«Динамо» (Москва, Россия) — «Любе Чивитанова» (Чивитанова-Марке, Италия).

Первые матчи ¼ финала пройдут 12—14 марта, ответные — 19—21 марта.

Финал мужской Лиги чемпионов состоится в Берлине (Германия) 18 мая.

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