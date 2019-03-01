Волейболистки московского «Динамо» сыграют с «Вакыфбанком» в ¼ финала ЛЧ
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Московское «Динамо» сыграет с турецким «Вакыфбанком» в четвертьфинале женской волейбольной Лиги чемпионов.
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Московское «Динамо» сыграет с турецким «Вакыфбанком» в четвертьфинале женской волейбольной Лиги чемпионов.
Жеребьевка прошла в пятницу. Первый матч состоится на площадке «Динамо», вторая встреча пройдет в гостях в Стамбуле. Первые четвертьфинальные игры состоятся
Другие пары ¼ финала выглядят следующим образом:
«Скандиччи» (Италия) — «Фенербахче» (Турция),
«Конельяно» (Италия) — «Эджзаджибаши» (Турция).
Ранее победитель волейбольной Лиги чемпионов определялся по итогам «Финала четырёх». В этом сезоне четвертьфиналы и полуфиналы пройдут в двухматчевом формате, а финал будет состоять из одной встречи. Финалы мужской и женской Лиги чемпионов пройдут в берлинском «Макс-Шмелинг-халле» 18 мая.