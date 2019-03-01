Волейболистки московского «Динамо» сыграют с «Вакыфбанком» в ¼ финала ЛЧ

Жеребьевка прошла в пятницу. Первый матч состоится на площадке «Динамо», вторая встреча пройдет в гостях в Стамбуле. Первые четвертьфинальные игры состоятся 12—14 марта , ответные — 19—21 марта . В случае выхода в следующий раунд «Динамо» встретится с победителем пары «Штутгарт» (Германия) — «Новара» (Италия).

Ранее победитель волейбольной Лиги чемпионов определялся по итогам «Финала четырёх». В этом сезоне четвертьфиналы и полуфиналы пройдут в двухматчевом формате, а финал будет состоять из одной встречи. Финалы мужской и женской Лиги чемпионов пройдут в берлинском «Макс-Шмелинг-халле» 18 мая.