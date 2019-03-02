Казанское «Динамо» одержало седьмую победу в ЧР подряд, одолев «Сахалин»
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Волейболистки казанского «Динамо» обыграли «Сахалин» (Южно-Сахалинск) в домашнем матче 19-го тура чемпионата России.
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Волейболистки казанского «Динамо» обыграли «Сахалин» (Южно-Сахалинск) в домашнем матче 19-го тура чемпионата России.
Игра, прошедшая в субботу в Казани, закончилась со счетом 3−0 (25:17, 25:19, 25:11) в пользу «Динамо», которое одержала седьмую победу в суперлиге подряд.
В другом матче тура краснодарское «Динамо» на своей площадке нанесло поражение белорусской «Минчанке» — 3−0 (25:19, 25:15, 25:23).