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20:46 (мск), источник: Р-Спорт

Казанское «Динамо» одержало седьмую победу в ЧР подряд, одолев «Сахалин»

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Волейболистки казанского «Динамо» обыграли «Сахалин» (Южно-Сахалинск) в домашнем матче 19-го тура чемпионата России.

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Источник: РИА "Новости"

Игра, прошедшая в субботу в Казани, закончилась со счетом 3−0 (25:17, 25:19, 25:11) в пользу «Динамо», которое одержала седьмую победу в суперлиге подряд.

В другом матче тура краснодарское «Динамо» на своей площадке нанесло поражение белорусской «Минчанке» — 3−0 (25:19, 25:15, 25:23).

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