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2 марта, источник: Р-Спорт

Волейболисты «Динамо-ЛО» обыграли «Югру-Самотлор» в матче чемпионата России

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Волейболисты «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) победили нижневартовский клуб «Югра-Самотлор» в домашнем матче 23-го тура чемпионата России.

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Встреча, состоявшаяся в субботу, завершилась со счетом 3−2 (17:25, 24:26, 25:19, 25:23, 15:9) в пользу динамовцев.

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