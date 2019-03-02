Волейболисты «Динамо-ЛО» обыграли «Югру-Самотлор» в матче чемпионата России
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Волейболисты «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) победили нижневартовский клуб «Югра-Самотлор» в домашнем матче 23-го тура чемпионата России.
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Волейболисты «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) победили нижневартовский клуб «Югра-Самотлор» в домашнем матче 23-го тура чемпионата России.
Встреча, состоявшаяся в субботу, завершилась со счетом 3−2 (17:25, 24:26, 25:19, 25:23, 15:9) в пользу динамовцев.