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16:33 (мск), источник: Р-Спорт

Волейболистки «Локомотива» обыграли «Динамо-Метар» в чемпионате России

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. «Локомотив» (Калининградская область) обыграл «Динамо-Метар» (Челябинск) в матче 19-го тура чемпионата России по волейболу среди женских команд.

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Встреча, прошедшая на площадке челябинской команды, завершилась со счетом 3−0 (25:15, 25:22, 25:22) в пользу гостей.

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