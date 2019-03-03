Волейболистки «Локомотива» обыграли «Динамо-Метар» в чемпионате России
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. «Локомотив» (Калининградская область) обыграл «Динамо-Метар» (Челябинск) в матче 19-го тура чемпионата России по волейболу среди женских команд.
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. «Локомотив» (Калининградская область) обыграл «Динамо-Метар» (Челябинск) в матче 19-го тура чемпионата России по волейболу среди женских команд.
Встреча, прошедшая на площадке челябинской команды, завершилась со счетом 3−0 (25:15, 25:22, 25:22) в пользу гостей.