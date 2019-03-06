Игроки женской сборной России по волейболу сидя получили звания ЗМС

Источник: РИА "Новости"

Российская команда под руководством старшего тренера Александра Овсянникова на прошедшем в июле чемпионате мира по волейболу сидя впервые завоевала золотые медали, победив в финале сборную США (3−1), а также получила квоту для участия в Паралимпийских играх-2020 в Токио.

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Церемония проходит в министерстве спорта РФ, награждают спортсменок глава ведомства Павел Колобков и президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин. Овсянникову была вручена благодарность от министра спорта.

«Это огромный успех, вся страна следила за вашими стараниями. Это заслуженная награда. На пути к золотой медали вы преодолели сильнейшие команды. Роль каждой из вас неоценима. Очень рад сказать вам, что вам всем присвоены звания ЗМС», — сказал Колобков в ходе церемонии.