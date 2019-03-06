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12:26 (мск), источник: Р-Спорт

Игроки женской сборной России по волейболу сидя получили звания ЗМС

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости, Вероника Столбунова. Игроки женской сборной России по волейболу сидя получили звания заслуженных мастеров спорта по итогам чемпионата мира-2018.

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Источник: РИА "Новости"

Российская команда под руководством старшего тренера Александра Овсянникова на прошедшем в июле чемпионате мира по волейболу сидя впервые завоевала золотые медали, победив в финале сборную США (3−1), а также получила квоту для участия в Паралимпийских играх-2020 в Токио.

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Церемония проходит в министерстве спорта РФ, награждают спортсменок глава ведомства Павел Колобков и президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин. Овсянникову была вручена благодарность от министра спорта.

«Это огромный успех, вся страна следила за вашими стараниями. Это заслуженная награда. На пути к золотой медали вы преодолели сильнейшие команды. Роль каждой из вас неоценима. Очень рад сказать вам, что вам всем присвоены звания ЗМС», — сказал Колобков в ходе церемонии.

Лукин, в свою очередь, выразил надежду, что волейболистки продолжат успешное выступление и на Олимпиаде. «Очень хорошо, что ваше награждение задержалось, потому что такой подарок очень приятно получить к 8 марта. Прекрасное совпадение. Хочу присоединиться к словам Павла Анатольевича, вы большие молодцы. Желаю вам новых успехов и надеюсь, что на предстоящих Олимпийских играх вы выступите также замечательно», — сказал Лукин.

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