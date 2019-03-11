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12:10 (мск), источник: Р-Спорт

ВФВ вновь оштрафовала «Протон» на 200 тысяч рублей

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Решением директората Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) женский волейбольный клуб «Протон» оштрафован на 200 тысяч рублей, сообщается на сайте ВФВ.

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Саратовский клуб оштрафован по итогам домашнего матча чемпионата России с красноярским «Енисеем», который прошел 10 марта. Пункт регламента, который нарушил клуб, гласит, что на всех играх чемпионата России обязательна процедура видеопросмотра с возможностью просмотра касания блока и сетки. В регламенте говорится, что расходы по обеспечению видеопросмотра возлагаются на принимающую сторону.

ВФВ уже не в первый раз по ходу текущего сезона накладывает крупные штрафы на «Протон» за аналогичное нарушение.

За различные нарушения регламента на 200 тысяч рублей также оштрафованы «Нова» (Новокуйбышевск), «Университет» (Барнаул) и «Приморочка» (Владивосток).

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