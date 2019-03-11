ВФВ вновь оштрафовала «Протон» на 200 тысяч рублей

Саратовский клуб оштрафован по итогам домашнего матча чемпионата России с красноярским «Енисеем», который прошел 10 марта. Пункт регламента, который нарушил клуб, гласит, что на всех играх чемпионата России обязательна процедура видеопросмотра с возможностью просмотра касания блока и сетки. В регламенте говорится, что расходы по обеспечению видеопросмотра возлагаются на принимающую сторону.