ВФВ вновь оштрафовала «Протон» на 200 тысяч рублей
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Решением директората Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) женский волейбольный клуб «Протон» оштрафован на 200 тысяч рублей, сообщается на сайте ВФВ.
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Решением директората Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) женский волейбольный клуб «Протон» оштрафован на 200 тысяч рублей, сообщается на сайте ВФВ.
Саратовский клуб оштрафован по итогам домашнего матча чемпионата России с красноярским «Енисеем», который прошел 10 марта. Пункт регламента, который нарушил клуб, гласит, что на всех играх чемпионата России обязательна процедура видеопросмотра с возможностью просмотра касания блока и сетки. В регламенте говорится, что расходы по обеспечению видеопросмотра возлагаются на принимающую сторону.
ВФВ уже не в первый раз по ходу текущего сезона накладывает крупные штрафы на «Протон» за аналогичное нарушение.
За различные нарушения регламента на 200 тысяч рублей также оштрафованы «Нова» (Новокуйбышевск), «Университет» (Барнаул) и «Приморочка» (Владивосток).