Волейболистка сборной Беларуси и команды «Минчанка» Анна Гришкевич может пропустить остаток сезона

Главный тренер «Минчанки» Виктор Гончаров прокомментировал эту ситуацию. «Со старта сезона мы испытываем дефицит кадров. Самый юный игрок основного состава Анна Гришкевич в начале сезона пропустила несколько матчей из-за травмы. В последних завершившихся домашних матчах с московским “Динамо” и “Заречьем” она также не принимала участия. У нападающей вновь возникли проблемы со здоровьем, на этот раз связанные со скачками давления, причем в состоянии покоя. Маловероятно, что в текущем сезоне Анна сможет помочь “Минчанке”. Сейчас она не принимает участия в тренировочном процессе, готовится к госпитализации для обследования. Мы ждем заключения неврологической экспертизы, в случае наличия проблем игрок будет как минимум на полгода, не допущен к играм», — рассказал тренер.

Наставник «Минчанки» рассказал, как идет восстановление пасующей Ольги Пальчевской. «Сейчас привлекаем Ольгу в команду всеми возможными способами: она присутствует на матчах на скамейке запасных. Пальчевская — опытный игрок, хорошо чувствует ритм игры и является частью команды, помогает игрокам советами», — отметил он.

Перед решающими матчами в чемпионате России «Минчанка» понесла еще одну потерю: из-за приступа аппендицита сделана операция тренеру и помощнику Виктора Гончарова Сергею Кузнецову.

Виктор Гончаров отметил, что несмотря на последние поражения и трудности в «Минчанке» великолепная атмосфера и взаимопонимание. «Между игроками и тренерами никаких вопросов. Есть требования по действиям на площадке, где-то разговариваем на повышенных тонах, но микроклимат команды в раздевалке — это другое, и здесь у меня замечаний нет. Каждая волейболистка выкладывается в матчах на максимум своих возможностей», — сказал главный тренер «Минчанки». Он также считает, что шансы на плей-офф в российской суперлиге для команды еще остаются.