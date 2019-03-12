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17:12 (мск), источник: БЕЛТА

Волейболистка сборной Беларуси и команды «Минчанка» Анна Гришкевич может пропустить остаток сезона

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нападающая национальной сборной Беларуси и волейбольной «Минчанки» Анна Гришкевич может пропустить остаток сезона. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе ВК «Минск».

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Главный тренер «Минчанки» Виктор Гончаров прокомментировал эту ситуацию. «Со старта сезона мы испытываем дефицит кадров. Самый юный игрок основного состава Анна Гришкевич в начале сезона пропустила несколько матчей из-за травмы. В последних завершившихся домашних матчах с московским “Динамо” и “Заречьем” она также не принимала участия. У нападающей вновь возникли проблемы со здоровьем, на этот раз связанные со скачками давления, причем в состоянии покоя. Маловероятно, что в текущем сезоне Анна сможет помочь “Минчанке”. Сейчас она не принимает участия в тренировочном процессе, готовится к госпитализации для обследования. Мы ждем заключения неврологической экспертизы, в случае наличия проблем игрок будет как минимум на полгода, не допущен к играм», — рассказал тренер.

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Наставник «Минчанки» рассказал, как идет восстановление пасующей Ольги Пальчевской. «Сейчас привлекаем Ольгу в команду всеми возможными способами: она присутствует на матчах на скамейке запасных. Пальчевская — опытный игрок, хорошо чувствует ритм игры и является частью команды, помогает игрокам советами», — отметил он.

Перед решающими матчами в чемпионате России «Минчанка» понесла еще одну потерю: из-за приступа аппендицита сделана операция тренеру и помощнику Виктора Гончарова Сергею Кузнецову.

Виктор Гончаров отметил, что несмотря на последние поражения и трудности в «Минчанке» великолепная атмосфера и взаимопонимание. «Между игроками и тренерами никаких вопросов. Есть требования по действиям на площадке, где-то разговариваем на повышенных тонах, но микроклимат команды в раздевалке — это другое, и здесь у меня замечаний нет. Каждая волейболистка выкладывается в матчах на максимум своих возможностей», — сказал главный тренер «Минчанки». Он также считает, что шансы на плей-офф в российской суперлиге для команды еще остаются.

Перед заключительными двумя турами чемпионата России «Минчанка» занимает десятое место в турнирной таблице. Для выхода в следующую стадию белорусскому клубу необходимо занять восьмую позицию. Это может произойти в том случае, если ближайшие конкурентки белорусок волейболистки «Ленинградки» и «Сахалина» проиграют обе свои встречи, а «Минчанка» сможет одержать победу над калининградским «Локомотивом» (16 марта) или 24 марта в домашней встрече над саратовским «Протоном».

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