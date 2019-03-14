Экс-волейболист казанского «Зенита» может сесть в тюрьму в Польше

Источник: РИА "Новости"

Решение суда может повлечь за собой заключение сроком до 8 лет, сообщает Sportowe Fakty.

Спортсмен проходит обвиняемым по делу об аварии со смертельным исходом, случившемся 2 июня 2018 года в польском городе Торуни. Юдин насмерть сбил на своем автомобиле велосипедиста, нарушавшего правила дорожного движения.

Волейболист, в свою очередь, превысил скорость, из-за чего ему и не удалось вовремя остановить машину.