Экс-волейболист казанского «Зенита» может сесть в тюрьму в Польше
Бывшему игроку «Кузбасса» и казанского «Зенита» Игорю Юдину грозит тюремное заключение в Польше.
Бывшему игроку «Кузбасса» и казанского «Зенита» Игорю Юдину грозит тюремное заключение в Польше.
Решение суда может повлечь за собой заключение сроком до 8 лет, сообщает Sportowe Fakty.
Спортсмен проходит обвиняемым по делу об аварии со смертельным исходом, случившемся 2 июня 2018 года в польском городе Торуни. Юдин насмерть сбил на своем автомобиле велосипедиста, нарушавшего правила дорожного движения.
Волейболист, в свою очередь, превысил скорость,
Стоит отметить, что в текущем сезоне атлет выступает за итальянский «Пьяченце».