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08:57 (мск), источник: Газета.Ру

Экс-волейболист казанского «Зенита» может сесть в тюрьму в Польше

Бывшему игроку «Кузбасса» и казанского «Зенита» Игорю Юдину грозит тюремное заключение в Польше.

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Источник: РИА "Новости"

Решение суда может повлечь за собой заключение сроком до 8 лет, сообщает Sportowe Fakty.

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Спортсмен проходит обвиняемым по делу об аварии со смертельным исходом, случившемся 2 июня 2018 года в польском городе Торуни. Юдин насмерть сбил на своем автомобиле велосипедиста, нарушавшего правила дорожного движения.

Волейболист, в свою очередь, превысил скорость, из-за чего ему и не удалось вовремя остановить машину.

Стоит отметить, что в текущем сезоне атлет выступает за итальянский «Пьяченце».

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