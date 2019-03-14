Текущие события
Хоккей. КХЛ
перерыв
Автомобилист0
Салават Юлаев1
Хоккей. КХЛ
3-й период
Барыс1
Авангард3
Футбол. Еврокубки
20:55
Динамо К
Челси
Футбол. Еврокубки
20:55
Зальцбург
Наполи
Футбол. Еврокубки
20:55
Краснодар
Валенсия
Футбол. Еврокубки
23:00
Интер
Айнтрахт Ф
Футбол. Еврокубки
23:00
Бенфика
Динамо З
Футбол. Еврокубки
23:00
Славия Пр
Севилья
Футбол. Еврокубки
23:00
Арсенал
Ренн
Футбол. Еврокубки
23:00
Вильярреал
Зенит
Хоккей. НХЛ
15.03
Баффало Сэйбрз
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
15.03
Нью-Йорк Айлендерс
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
15.03
Филадельфия Флайерз
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
15.03
Оттава Сенаторз
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
15.03
Детройт Ред Уингз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
15.03
Миннесота Уайлд
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
15.03
Виннипег Джетс
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
15.03
Аризона Койотс
Анахайм Дакс
Хоккей. НХЛ
15.03
Лос-Анджелес Кингз
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
15.03
Сан-Хосе Шаркс
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
05:00
Ванкувер Кэнакс4
Нью-Йорк Рейнджерс1
Все события
Фоторепортажи
10«Барселона» прошла в четвертьфинал Лиги чемпионов
10Хет-трик Роналду вывел «Ювентус» в четвертьфинал ЛЧ
17:49 (мск), источник: Р-Спорт

Лямин и Величко вышли в ¼ финала этапа Мирового тура в Дохе

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Россияне Никита Лямин и Игорь Величко пробились в ¼ финала на этапе Мирового тура по пляжному волейболу, который проходит в Дохе.

Наверх
Источник: Р-Спорт

В матче 1/8 финала Лямин и Величко в четверг победили бразильцев Педро Сольберга и Витора Фелипе со счетом 2−0 (21:15, 21:16).

За выход в полуфинал соревнований россияне поспорят с испанцами Пабло Эррерой и Адрианом Гавирой.

 В России разработали замену запрещенному WADA мельдонию
Валуев: произошел моральный надлом, мне нужны были деньги
Нужны победы: «Краснодар» и «Зенит» поборются за 1/4 финала ЛЕ
Клановые войны. Российский биатлон готовится к революции
Падение за падением: почему Загитова выбрала «Кармен»
Украинская биатлонистка недовольна котлетами на ЧМ
«Неудержимый гений»: как Месси затмил Роналду
Президенты клубов обсудили сотрудничество «Зенита» и «Барселоны»
Футболист «Порту» продолжит карьеру в мадридском «Реале»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь