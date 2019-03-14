Лямин и Величко вышли в ¼ финала этапа Мирового тура в Дохе

Лямин и Величко вышли в ¼ финала этапа Мирового тура в Дохе

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Россияне Никита Лямин и Игорь Величко пробились в ¼ финала на этапе Мирового тура по пляжному волейболу, который проходит в Дохе.