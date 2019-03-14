Красильников/Стояновский уступили в плей-офф этапа Мирового тура
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский не смогли выйти в четвертьфинал этапа Мирового тура по пляжному волейболу в Дохе (Катар).
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский не смогли выйти в четвертьфинал этапа Мирового тура по пляжному волейболу в Дохе (Катар).
Российская пара в 1/8 финала уступила катарскому дуэту Шериф Юнусс Самба/Ахмед Тиджан со счетом 21:12, 18:21, 8:15.