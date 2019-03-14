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21:49 (мск), источник: Р-Спорт

Красильников/Стояновский уступили в плей-офф этапа Мирового тура

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский не смогли выйти в четвертьфинал этапа Мирового тура по пляжному волейболу в Дохе (Катар).

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Источник: Р-Спорт

Российская пара в 1/8 финала уступила катарскому дуэту Шериф Юнусс Самба/Ахмед Тиджан со счетом 21:12, 18:21, 8:15.

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