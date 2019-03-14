Питерский «Зенит» потерпел первое поражение в волейбольной Лиге чемпионов

В первом четвертьфинальном матче «Зенит» на выезде в четырёх партиях уступил польской «Скре» со счётом 1:3 (18:25, 25:13, 22:25, 18:25). Самым результативным игроком матча стал Георг Грозер, принесший питерской команде 23 очка. 3 эйса подал Евгений Сивожелез.