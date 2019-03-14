Питерский «Зенит» потерпел первое поражение в волейбольной Лиге чемпионов
Волейболисты
Волейболисты
В первом четвертьфинальном матче «Зенит» на выезде в четырёх партиях уступил польской «Скре» со счётом 1:3 (18:25, 25:13, 22:25, 18:25). Самым результативным игроком матча стал Георг Грозер, принесший питерской команде 23 очка. 3 эйса подал Евгений Сивожелез.
Ответная встреча в
Напомним, что ранее первые четвертьфинальные матчи провели ещё два российских клуба. Казанский «Зенит» выиграл у «Гданьска» (2:3), а московское «Динамо» уступило итальянской команде «Любе Чивитанова» (2:3).
Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины
Четвертьфинал. Первый матч
«Скра» (Польша) — «Зенит» (Санкт-Петербург, Россия) — 3:1 (25:18, 13:25, 25:22, 25:18).