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23:13 (мск), источник: Чемпионат.com

Питерский «Зенит» потерпел первое поражение в волейбольной Лиге чемпионов

Волейболисты санкт-петербургского «Зенита» потерпели первое поражение в Лиге чемпионов.

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В первом четвертьфинальном матче «Зенит» на выезде в четырёх партиях уступил польской «Скре» со счётом 1:3 (18:25, 25:13, 22:25, 18:25). Самым результативным игроком матча стал Георг Грозер, принесший питерской команде 23 очка. 3 эйса подал Евгений Сивожелез.

Ответная встреча в Санкт-Петербурге пройдёт 20 марта.

Напомним, что ранее первые четвертьфинальные матчи провели ещё два российских клуба. Казанский «Зенит» выиграл у «Гданьска» (2:3), а московское «Динамо» уступило итальянской команде «Любе Чивитанова» (2:3).

Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины
Четвертьфинал. Первый матч

«Скра» (Польша) — «Зенит» (Санкт-Петербург, Россия) — 3:1 (25:18, 13:25, 25:22, 25:18).

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