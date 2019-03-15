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10«Барселона» прошла в четвертьфинал Лиги чемпионов
17:22 (мск), источник: Р-Спорт

Россияне Лямин и Величко проиграли в ¼ финала этапа Мирового тура

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Россияне Никита Лямин и Игорь Величко не смогли преодолеть барьер четвертьфинального раунда на этапе Мирового тура по пляжному волейболу в Дохе (Катар).

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В пятницу российский дуэт в двух партиях потерпел поражение от испанцев Пабло Эрреры и Адриана Гавиры — 10:21, 18:21. Игра продолжалась 32 минуты.

Лямин и Величко были последними представителями России на этапе в Дохе.

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