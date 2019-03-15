Россияне Лямин и Величко проиграли в ¼ финала этапа Мирового тура

Россияне Лямин и Величко проиграли в ¼ финала этапа Мирового тура

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Россияне Никита Лямин и Игорь Величко не смогли преодолеть барьер четвертьфинального раунда на этапе Мирового тура по пляжному волейболу в Дохе (Катар).