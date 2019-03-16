Волейболисты «Югры-Самотлора» обыграли «Факел» в матче чемпионата России
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Волейболисты нижневартовского клуба «Югра-Самотлор» победили новоуренгойский «Факел» в матче предпоследнего 25-го тура чемпионата России.
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Волейболисты нижневартовского клуба «Югра-Самотлор» победили новоуренгойский «Факел» в матче предпоследнего 25-го тура чемпионата России.
Встреча, прошедшая в Нижневартовске в субботу, завершилась со счетом 3−2 (27:25, 19:25, 17:25, 25:21, 15:10) в пользу хозяев площадки.
«Югра-Самотлор», имея в активе 10 очков, за тур до конца чемпионата России занимает 13-е место, «Факел» (53) идет на четвертой строчке.