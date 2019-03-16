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20:06 (мск), источник: Р-Спорт

Братья Гримальт выиграли этап Мирового тура по пляжному волейболу в Катаре

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Чилийский дуэт Марко Гримальт/Эстебан Гримальт одержал победу на этапе Мирового тура по пляжному волейболу в Дохе (Катар).

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Источник: Р-Спорт

В субботнем финале чилийцы обыграли американцев Филипа Дальхауссера и Николаса Люсену — 2−0 (21:15, 21:15).

В матче за третье место испанцы Пабло Эррера и Адриан Гавира со счетом 2−0 (21:17, 23:21) победили поляков Михала Брыля и Гжегожа Фиялека.

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