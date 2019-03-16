Братья Гримальт выиграли этап Мирового тура по пляжному волейболу в Катаре

В субботнем финале чилийцы обыграли американцев Филипа Дальхауссера и Николаса Люсену — 2−0 (21:15, 21:15).

В матче за третье место испанцы Пабло Эррера и Адриан Гавира со счетом 2−0 (21:17, 23:21) победили поляков Михала Брыля и Гжегожа Фиялека.